تعرف على عدد مشاهدات "أنا بابا" لرامي صبري (فيديو)
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 05:47 ص
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يحتفل الفنان رامي صبري، مع جمهوره بعيد الفطر، وذلك بطرح أغنيته الجديدة "أنا بابا"، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، حيث تعد الأغنية واحدة ضمن ألبومه الجديد المقرر أن يتم طرحه فى موسم الصيف.
ألبوم "فارق معاك" يضم 12 أغنية، وإنتاج “نجوم ريكوردز”، أما عن أغنية “أنا بابا” فتم التعاون فيها مع الشاعرة هالة علي، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس جلال الحمداوى.
وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 17,686 بعد طرحها بـ 10 ساعات فقط.
وكان رامى صبرى خضع لجلسة تصوير الألبوم مع المصور العالمى Dan Kennedy، صاحب أشهر جلسات التصوير لكبار النجوم مثل David Beckham وGeorge Clooney وRonan Keating وAngelina jolie وDrew Barrymore وCRAIG DAVID وDavid Haye.
وكان آخر أغنيات رامي صبري بعنوان “مبروك علينا” وتم تصويرها فى العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج فادي حداد، ومن إنتاج “نجوم ريكوردز”، وهي من كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، وألحان رامي صبري، وقام بالتوزيع الموسيقي والمكساج والماستر جلال الحمداوي.
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