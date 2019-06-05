تكبيرات صلاة عيد الفطر وتوافد مئات المواطنين بـ"عين شمس" (فيديو)
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 05:42 ص
علي فهيم
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رصدت عدسة "الفجر" لحظة تكبير المواطنين وتوافدهم إلى ساحة صلاة العيد بمنطقة عين شمس في محافظة القاهرة.
وتشهد الساحة إقبال المئات من المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر، منذ قليل، وسط أجواء من الفرحة والسعادة، واستنفار أمني مكثف من قبل قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة.
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