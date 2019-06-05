مفتي الجمهورية في خطبة عيد الفطر: العمل يتلو العمل ولا وقت ليضيع
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 05:42 ص
كتب - نعيم يوسف
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن العمل يتلو العمل، ولا وقت ليضيع، ولابد من بذل الجهود.
ودعا "علام"، في خطبة عيد الفطر بمسجد المشير طنطاوي، الله أن ينعم بالتقدم والازدهار، والأمن والأمان لمصر، والتوفيق للقيادة السياسية.
ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسئولين بالدولة، وأطفال شهداء الجيش والشرطة إلى مسجد المشير طنطاوي، بمحافظة القاهرة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.
وتحتفل مصر اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر، بينما احتفلت عدد من الدول مثل السعودية والإمارات بأول أيام العيد أمس الثلاثاء.
ودعا "علام"، في خطبة عيد الفطر بمسجد المشير طنطاوي، الله أن ينعم بالتقدم والازدهار، والأمن والأمان لمصر، والتوفيق للقيادة السياسية.
ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسئولين بالدولة، وأطفال شهداء الجيش والشرطة إلى مسجد المشير طنطاوي، بمحافظة القاهرة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.
وتحتفل مصر اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر، بينما احتفلت عدد من الدول مثل السعودية والإمارات بأول أيام العيد أمس الثلاثاء.
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