محافظ الإسكندرية يشارك المئات صلاة عيد الفطر داخل مسجد أبو العباس (صور)

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أدى صباح اليوم الإربعاء المئات من أهالي محافظة الإسكندرية صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة مسجد المرسي أبو العباس داخل ميدان المساجد، بمشاركة محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، اللواء محمد الشريف مدير أمن المحافظة، والشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، وبمشاركة عدد من النواب.



حضر إلى الساحة المئات من أهالي المحافظة والمصطافين، وسط تأمينات من قبل مديرية أمن المحافظة، وتواجد اللجان المرورية في الميادين العامة والشوارع الرئيسية، لتسهيل الحركة المرورية.



وانتشر بائعو البلالين والألعاب البلاستيكية داخل ميدان المساجد، لنشر الفرحة بين الأطفال الحاضرين بصحبة أسرهم.



كما أعدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية تجهيزاتها الخاصة لساحات عيد الفطر المبارك على مستوى أنحاء المحافظة، بعدد 529 ساحة صلاة.



وأوضح الشيخ حسن عبدالبصير، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، أنه هناك متابعة الساحات ورصد أية مخالفات والتصدي لها، التأكد من وجود خطاب مع الإمام المكلف من الساحة من الادارة معتمدا بخاتمها، التعامل الصارم بإزالة أية لافتات حزبية أو انتماءات أيدلوجية.