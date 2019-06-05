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آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر بقرى الغربية (صور)

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 05:37 ص
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر بقرى الغربية (صور)
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أمنية سليم
 
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أدى الآلاف من المواطنين بقري مركز السنطة صلاة عيد الفطر المبارك بالساحات المخصصة بالقري لآداء صلاة العيد.

واصطحب الآباء والأمهات أبنائهم لآداء صلاة العيد وسط بهجة بين الأطفال بحلول عيد الفطر المبارك والملابس الجديدة.
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر بقرى الغربية (صور)
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر بقرى الغربية (صور)
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