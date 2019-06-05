مفتي الجمهورية في خطبة العيد: حق لنا أن نفرح بجيشنا والنصر على الإرهاب



وأضاف "علام"، في خطبة عيد الفطر بمسجد المشير طنطاوي، أن القلب في رمضان كان عامرا بنور الله، واليوم يقبض الجائزة، والقلوب تفرح وتفرح من حوله، مشددًا على أن كل نعمة تستحق الفرح والشكر، ونفرح بالجيش وحق لنا أن نفرح ونفخر، لأن الله منحنا هذه المنحة الربانية بأن حمى مصر في العقود المختلفة بالجيش والشرطة، وانتصرنا على الإرهاب ففرحنا، ومازال الجيش والشرة يعطون حتى وقتنا الحالي.



نفرح بشبكة طرق لم تكن على مستوى مصر، ونفرح بقناة السويس، وبكل منجز في هذا البلد.



ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسئولين بالدولة، وأطفال شهداء الجيش والشرطة إلى مسجد المشير طنطاوي، بمحافظة القاهرة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.



وتحتفل مصر اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر، بينما احتفلت عدد من الدول مثل السعودية والإمارات بأول أيام العيد أمس الثلاثاء.

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن القلب هو أمير البدن، إذا صلح، صلح الجسد كله، وإذا فسد، فسد الجسد كله، وقد ذُكر في القرآن الكريم أكثر من 130 مرة للدلالة على أهميته.