عاجل.. تكثيف أمني أمام منزل محمد صلاح بالغربية لتأمين وصوله لأداء صلاة العيد بسبب توافد الجماهير (صور)
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 05:34 ص
الفجر | محافظات
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استعانت أسرة محمد صلاح بعدد من رجال الأمن لإخراج نجم ليفربول والمنتخب من منزله، والتوجه لأداء صلاة العيد بسبب التواجد الكبير لبعض المحبين أمام منزله.
وشهدت اللحظات الاخيرة قبل اداء صلاه عيد الفطر بقوية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، وصول تعزيزات امنيه من قوات الامن، لتأمين مدرسة الشيخ محمد عياد الطنطاوي الساحة المخصصة لصلاة عيد الفطر بالقرية والتي سيؤدي اللاعب محمد صلاح صلاة عيد الفطر المبارك بها، ويشرف على التأمين العميد محمود كشك مأمور مركز بسيون.
ونشرت مديرية أمن الغربية، قوات أمن أمام الساحة لتأمين الساحة، والتى سيؤدي اللاعب الصلاة فيها.
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