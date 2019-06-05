إقبال كبير من الأطفال رفقة أبائهم في صلاة عيد الفطر بالقائد إبراهيم (فيديو وصور)
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 05:28 ص
محمد رجب - دينا حسن
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حرص العديد من المصلين بساحة مسجد القائد إبراهيم وسط الإسكندرية، على مصاحبة أطفالهم معهم اثناء صلاة العيد الفطر المبارك، من أجل تأكيدهم على أهمية هذه ا المناسبة المباركة.
وارتدى الأطفال الجلباب الأبيض والطواقي الدينية، كما حرصوا على إلتقاط الصور التذكارية معهم وإهدائهم البلالين والهدايا المنتشرة من قبل الباعة بداخل الساحة.
ويشهد الميدان إقبالا كبيرا للغاية من قبل المصلين، في الوقت الذي لم تسع المصلى التي تم تخصيصها من قبل الاوقاف للمصلين، مما داعهم إلى التوجه لمسافات بعيدة نظرا للعدد الكبير، والصلاة على المصلى الخاصة بهم.
وشهد الميدان تواجد أمني مكثف من قبل قوات الأمن، لمتابعة الحالة الأمنية لتأمين صلاة المواطنين.
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