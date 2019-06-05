الآلاف من أهالي الغربية يتوافدون على الساحات لأداء صلاة عيد الفطر (فيديو وصور)

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شهدت محافظة الغربية، صباح اليوم الاربعاء، توافد الالاف من مواطنى المحافظة على الساحات المفتوحة لاداء صلاة عيد الفطر المبارك.



جاء ذلك وسط تواجد وأنتشار أمنى مكثف من قبل قوات الامن لتأمين أحتفالات المواطنين فى عيد الفطر، ولعدم حدوث أى مشكلات تؤثر على احتفال المواطنين بعيد الفطر.



يذكر أن الشيخ صبرى عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية قال أنه تم تجهيز360 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بدائرة محافظة الغربية، تضم 2 ساحات رئيسية و358 ساحة فرعية ومناطق الساحات الرئيسية هي إستاد طنطا الرياضي ويستوعب 10ألاف مصلي، وساحة كوبري الرباط بكفر حجازي بالمحلة الكبرى وتستوعب 10 ألاف مصلي.



وتم تجهيز جميع الساحات على مستوى مدن وقرى المحافظة وتم إعدادها وتجهيزها بالفرش ومكبرات الصوت، والخطباء الأساسيين والإحتياطيين.