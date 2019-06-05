عاجل.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر من مسجد المشير طنطاوي (بث مباشر)







وتحتفل مصر اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر، بينما احتفلت عدد من الدول مثل السعودية والإمارات بأول أيام العيد أمس الثلاثاء.

يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسؤولين بالدولة، وأطفال شهداء الجيش والشرطة، صلاة عيد الفطر المبارك، الآن، من مسجد المشير طنطاوي، بمحافظة القاهرة.