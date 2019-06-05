عاجل.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر من مسجد المشير طنطاوي (بث مباشر)
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 05:26 ص
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يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسؤولين بالدولة، وأطفال شهداء الجيش والشرطة، صلاة عيد الفطر المبارك، الآن، من مسجد المشير طنطاوي، بمحافظة القاهرة.
وتحتفل مصر اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر، بينما احتفلت عدد من الدول مثل السعودية والإمارات بأول أيام العيد أمس الثلاثاء.
وتحتفل مصر اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر، بينما احتفلت عدد من الدول مثل السعودية والإمارات بأول أيام العيد أمس الثلاثاء.
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