 "العيد" مصدر رزق بائعي البالون من المصلين بالإسكندرية (فيديو وصور)

انتشر بائعو البالون والألعاب في محيط مسجد القائد إبراهيم بوسط الإسكندرية، في الوقت الذي يتوافد الألاف من المواطنين لإداء صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد.





وشهد محيط المسجد أجواء كبيرة من البهجة والسعادة على وجوه الحاضرين، الذين حرصوا على شراء البالونات والهدايا لأطفالهم لإدخال السعادة في نفوسهم تيمننا بهذه المناسبة، كما حرصوا على إلتقاط الصور التذكارية معاهم.





وقد بلغ سعر البالون الواحد 10 جنيهاتن كما بلغ سعر الطواقي 15 جنيها، وسط إقبال كبير من المصلين للشراء.





وشهد الميدان تواجد أمني مكثف من قبل قوات الأمن، لمتابعة الحالة الأمنية لتأمين صلاة المواطنين.