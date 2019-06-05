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عاجل| بث مباشر.. وصول الرئيس السيسي إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة عيد الفطر

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 05:13 ص
عاجل| بث مباشر.. وصول الرئيس السيسي إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة عيد الفطر
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي
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نعيم يوسف
 
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسؤولين بالدولة، وأطفال شهداء الجيش والشرطة إلى مسجد المشير طنطاوي، بمحافظة القاهرة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.


وتحتفل مصر اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر، بينما احتفلت عدد من الدول مثل السعودية والإمارات بأول أيام العيد أمس الثلاثاء.
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