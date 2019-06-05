إقبال كبير من المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر بالقائد إبراهيم (فيديو وصور)
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 05:12 ص
محمد رجب - دينا حسن
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توافد الألاف من المواطنين، منذ قليل، على ساحة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، تمهيدًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.
وقد حرص الأسر على مصاحبة أطفالهم وأبنائهم إلى الصلاة، مع إرتداء أفضل الثياب وسط حالة من الفرحة الكبيرة تيمننا بهذه المناسبة العطرة، كما حرصوا على ترديد تكبيرات العيد والأدعية.
وخصصت الأوقاف بالمسجد مصلى خاص للسيدات، وهو في الجهة المقابلة لمركز الإسكندرية لصحة المرأة، ولم تسع المصليات التي حددها المسجد وقامت السيدات بإفتراش المصليات تمهيدًا للصلاة عليها.
هذا ويشهد محيط الميدان تواجد أمني مكثف لتأمين المصلين، ومنع إندثاث أي من العناصر التخريبية بين المحتفلين.
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