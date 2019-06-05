ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الآن.. بدء صلاة عيد الفطر اليوم الأربعاء 5-6-2019 في هذه المحافظات (تعرف عليها)

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 05:11 ص
الآن.. بدء صلاة عيد الفطر اليوم الأربعاء 5-6-2019 في هذه المحافظات (تعرف عليها)
صلاة العيد - صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

ننشر موعد صلاة العيد في القاهرة وعدد من المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، وفقا لما نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كالتالي: 

القاهرة
صلاة العيد 5:18 صباحًا.

الإسكندرية
صلاة العيد 5:21 صباحًا.

بورسعيد
صلاة العيد 5:11 صباحًا.

6 أكتوبر
صلاة العيد 5:20 صباحًا.

المنيا
صلاة العيد 5:25 صباحًا.

العريش
صلاة العيد 5:06 صباحًا.

المحلة الكبرى
صلاة العيد 5:18 صباحًا.

قنا
صلاة العيد 5:21 صباحًا.

دمياط
صلاة العيد 5:13 صباحًا.

شلاتين
صلاة العيد 5:16 صباحًا.

الآن.. بدء صلاة عيد الفطر اليوم الأربعاء 5-6-2019 في هذه المحافظات (تعرف عليها)
الآن.. بدء صلاة عيد الفطر اليوم الأربعاء 5-6-2019 في هذه المحافظات (تعرف عليها)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المغربي
الوداد الرياضي
4
x
انتهت
1
أولمبيك خريبكة
المغرب التطواني
3
x
انتهت
1
الرجاء الرياضي