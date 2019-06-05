بائعو البلونات والألعاب تزين محيط ساحات صلاة عيد الفطر بالغردقة (صور)

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زين بائعي البالونات وغزل البنات محيط ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة البحر الأحمر، استعدادًا لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد بعد قليل.



وشهدت شوارع مدينة الغردقة عاصمة البحر الأحمر، زحامًا شديدًا، في ليلة وقفة عيد الفطر.



ويحرص عدد كبير من الشباب المحافظة علي قضاء ليلة الوقفة علي طريقتهم الخاصة، ففي الوقت الذي يبيت فيه الأطفال مبكرا للاستيقاظ مبكرا وارتداء ملابس العيد والخروج مع أسرهم لأداء صلاة العيد، يقوم الشباب بمقابلة أصدقائهم والسهر معهم حتى صباح أول يوم العيد.



وبدأ أهالي مدينة الغردقة في التوافد على ساحات صلاة عيد الفطر، صباح اليوم الأربعاء، وسط أجواء من الفرحة والسعادة، واستنفار أمني مكثف من قبل قوات الأمن.



وشهدت ساحة ميدان مسجد الميناء بمنطقة السقالة، إقبالًا كبيرًا من المصلين، وهي أكبر ساحات المحافظة وتسع أكثر من 15 ألف، ويشرف على تنظيمها مديرية أوقاف البحر الأحمر، ومجلس مدينة الغردقة.



يذكر أن صلاة العيد في محافظة البحر الأحمر تبدأ في الساعة الخامسة و15 دقيقة صباحا؛ وخصصت مديرية الأوقاف بالمحافظة 93 مسجدًا و17 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة.