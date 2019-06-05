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بعد قليل.. بدء صلاة عيد الفطر في محافظة البحر الأحمر

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 05:05 ص
بعد قليل.. بدء صلاة عيد الفطر في محافظة البحر الأحمر
صلاة عيد الفطر بساحة الميناء بالغردقة
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محمد طه
 
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تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، قبل بدء صلاة عيد الفطر المبارك بدقائق قليلة، موعد صلاة العيد في محافظة البحر الأحمر، وفقا لما نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتنطلق صلاة العيد الساعة 5:15 صباحا.

وتحتفل مصر اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر، بينما احتفلت عدد من الدول مثل السعودية والإمارات بأول أيام العيد أمس الثلاثاء.
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