تكبيرات صلاة عيد الفطر تعلو سماء الغردقة من ساحة مسجد الميناء (صور)
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 05:02 ص
محمد طه
Advertisements
Advertisements
بدأ المواطنون في تكبيرات صلاة عيد الفطر المبارك بالغردقة، وتشهد ساحة مسجد الميناء إقبال الآلاف على ساحات صلاة عيد الفطر، منذ قليل، وسط أجواء من الفرحة والسعادة، واستنفار أمني مكثف من قبل قوات الأمن.
وشهدت ساحة ميدان مسجد الميناء بمنطقة السقالة، إقبالًا كبيرًا من المصلين، وهي أكبر ساحات المحافظة وتسع أكثر من 15 ألف، ويشرف على تنظيمها مديرية أوقاف البحر الأحمر، ومجلس مدينة الغردقة.
جدير بالذكر أن صلاة العيد في محافظة البحر الأحمر تبدأ في الساعة الخامسة و15 دقيقة صباحا؛ وخصصت مديرية الأوقاف بالمحافظة 93 مسجدًا و17 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة.
وشهدت ساحة ميدان مسجد الميناء بمنطقة السقالة، إقبالًا كبيرًا من المصلين، وهي أكبر ساحات المحافظة وتسع أكثر من 15 ألف، ويشرف على تنظيمها مديرية أوقاف البحر الأحمر، ومجلس مدينة الغردقة.
جدير بالذكر أن صلاة العيد في محافظة البحر الأحمر تبدأ في الساعة الخامسة و15 دقيقة صباحا؛ وخصصت مديرية الأوقاف بالمحافظة 93 مسجدًا و17 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة.
Advertisements
- أوقاف البحر الأحمر: تخصيص 76 مسجدا و14 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر
- بدء توافد أهالي الغردقة على ساحات صلاة عيد الفطر (فيديو وصور)
- محافظ البحر الأحمر يهنئ مرضى المستشفى الغردقة العام بعيد الفطر (فيديو وصور)
- تكبيرات صلاة "عيد الفطر" من ساحة مسجد السلطان حسن (فيديو)
- تجهيز 17 ساحة و93 مسجدا لاستقبال المصلين في عيد الفطر المبارك بالبحر الأحمر
- 17 ساحة و93 مسجدًا بالبحر الأحمر لاستقبال المصلين في عيد الفطر (فيديو)
- الانتهاء من تجهيز ساحات ومساجد صلاة عيد الفطر المبارك بالبحر الأحمر (صور)
- محافظ البحر الأحمر يتفقد ساحات صلاة العيد بالغردقة (صور)
- بدء توافد المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالغردقة (صور)