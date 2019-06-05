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تكبيرات صلاة عيد الفطر تعلو سماء الغردقة من ساحة مسجد الميناء (صور)

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 05:02 ص
تكبيرات صلاة عيد الفطر تعلو سماء الغردقة من ساحة مسجد الميناء (صور)
المواطنون يؤدون صلاة عيد الفطر بالغردقة
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محمد طه
 
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بدأ المواطنون في تكبيرات صلاة عيد الفطر المبارك بالغردقة، وتشهد ساحة مسجد الميناء إقبال الآلاف على ساحات صلاة عيد الفطر، منذ قليل، وسط أجواء من الفرحة والسعادة، واستنفار أمني مكثف من قبل قوات الأمن.

وشهدت ساحة ميدان مسجد الميناء بمنطقة السقالة، إقبالًا كبيرًا من المصلين، وهي أكبر ساحات المحافظة وتسع أكثر من 15 ألف، ويشرف على تنظيمها مديرية أوقاف البحر الأحمر، ومجلس مدينة الغردقة.

جدير بالذكر أن صلاة العيد في محافظة البحر الأحمر تبدأ في الساعة الخامسة و15 دقيقة صباحا؛ وخصصت مديرية الأوقاف بالمحافظة 93 مسجدًا و17 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة.
تكبيرات صلاة عيد الفطر تعلو سماء الغردقة من ساحة مسجد الميناء (صور)
تكبيرات صلاة عيد الفطر تعلو سماء الغردقة من ساحة مسجد الميناء (صور)
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