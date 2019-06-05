بدء توافد المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالغردقة (صور)
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:57 ص
محمد طه
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بدأ أهالي مدينة الغردقة في التوافد على ساحات صلاة عيد الفطر، صباح اليوم الأربعاء، وسط أجواء من الفرحة والسعادة، واستنفار أمني مكثف من قبل قوات الأمن.
وشهدت ساحة ميدان مسجد الميناء بمنطقة السقالة، إقبالًا كبيرًا من المصلين، وهي أكبر ساحات المحافظة وتسع أكثر من 15 ألف، ويشرف على تنظيمها مديرية أوقاف البحر الأحمر، ومجلس مدينة الغردقة.
جدير بالذكر أن صلاة العيد في محافظة البحر الأحمر تبدأ في الساعة الخامسة و15 دقيقة صباحا؛ وخصصت مديرية الأوقاف بالمحافظة 93 مسجدًا و17 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة.
وشهدت ساحة ميدان مسجد الميناء بمنطقة السقالة، إقبالًا كبيرًا من المصلين، وهي أكبر ساحات المحافظة وتسع أكثر من 15 ألف، ويشرف على تنظيمها مديرية أوقاف البحر الأحمر، ومجلس مدينة الغردقة.
جدير بالذكر أن صلاة العيد في محافظة البحر الأحمر تبدأ في الساعة الخامسة و15 دقيقة صباحا؛ وخصصت مديرية الأوقاف بالمحافظة 93 مسجدًا و17 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة.
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