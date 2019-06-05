تبدأ بعد دقائق.. مواقيت صلاة عيد الفطر في الإسكندرية
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:44 ص
نعيم يوسف
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تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، قبل بدء صلاة عيد الفطر المبارك بدقائق قليلة، موعد صلاة العيد في الإسكندرية، وفقا لما نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وتنطلق صلاة العيد الساعة 5:21 صباحا.
وتحتفل مصر اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر، بينما احتفلت عدد من الدول مثل السعودية والإمارات بأول أيام العيد أمس الثلاثاء.
وتنطلق صلاة العيد الساعة 5:21 صباحا.
وتحتفل مصر اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر، بينما احتفلت عدد من الدول مثل السعودية والإمارات بأول أيام العيد أمس الثلاثاء.
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