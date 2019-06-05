تبدأ بعد دقائق.. موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:42 ص
نعيم يوسف
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تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، قبل بدء صلاة عيد الفطر المبارك بدقائق قليلة، موعد صلاة العيد في القاهرة، وفقا لما نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وتنطلق صلاة العيد الساعة 5:18 صباحا.
وتحتفل مصر اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر، بينما احتفلت عدد من الدول مثل السعودية والإمارات بأول أيام العيد أمس الثلاثاء.
وتنطلق صلاة العيد الساعة 5:18 صباحا.
وتحتفل مصر اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر، بينما احتفلت عدد من الدول مثل السعودية والإمارات بأول أيام العيد أمس الثلاثاء.
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