موعد صلاة عيد الفطر اليوم الأربعاء 5-6-2019 في مدن ومحافظات مصر
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:22 ص
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ننشر موعد صلاة العيد في القاهرة وعدد من المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، وفقا لما نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كالتالي:
القاهرة
صلاة العيد 5:18 صباحًا.
الإسكندرية
صلاة العيد 5:21 صباحًا.
بورسعيد
صلاة العيد 5:11 صباحًا.
6 أكتوبر
صلاة العيد 5:20 صباحًا.
المنيا
صلاة العيد 5:25 صباحًا.
العريش
صلاة العيد 5:06 صباحًا.
المحلة الكبرى
صلاة العيد 5:18 صباحًا.
قنا
صلاة العيد 5:21 صباحًا.
دمياط
صلاة العيد 5:13 صباحًا.
شلاتين
صلاة العيد 5:16 صباحًا.
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