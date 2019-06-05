تعرف على موعد صلاة عيد الفطر اليوم الأربعاء 5-6-2019 في مصر

ننشر موعد صلاة العيد في القاهرة وعدد من المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، وفقا لما نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كالتالي:





القاهرة

صلاة العيد 5:18 صباحًا.





الإسكندرية

صلاة العيد 5:21 صباحًا.





بورسعيد

صلاة العيد 5:11 صباحًا.





6 أكتوبر

صلاة العيد 5:20 صباحًا.





المنيا

صلاة العيد 5:25 صباحًا.





العريش

صلاة العيد 5:06 صباحًا.





المحلة الكبرى

صلاة العيد 5:18 صباحًا.





قنا

صلاة العيد 5:21 صباحًا.





دمياط

صلاة العيد 5:13 صباحًا.





شلاتين

صلاة العيد 5:16 صباحًا.



