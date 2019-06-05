عشرات المواطنين يتوافدون إلى مسجد مصطفى محمود استعدادا لأداء صلاة عيد الفطر (صور)

رصدت عدسة "الفجر" لحظة تجمع العشرات من المواطنين بمحيط مسجد مصطفى محمود استعدادا لصلاة عيد الفطر المبارك.





ومن المقرر أن يؤدي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يرافقه عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين وذلك في تمام الساعة 5 و20 دقيقة من صباح اليوم.