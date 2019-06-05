أمير كرارة وإياد نصار ووليد منصور يحتفلون بعرض "كازابلانكا".. والجمهور يهنئ كرارة بمسيرة حاشدة داخل المول (صور)

احتفل النجمان أمير كرارة وإياد نصار بعرض فيلمهما "كازابلانكا" داخل إحدى السينمات بالقاهرة وسط الجمهور وبحضور منتج العمل وليد منصور والمخرج بيتر ميمي وعدد من نجوم الفن والأبطال المشاركين.







وحرص على الحضور من نجوم الفن لتهنئة صناع العمل أحمد صلاح حسني، المنتج والفنان عماد زيادة، مدير التصوير وائل درويش، أحمد الشامي والمنتج ياسر خليل، إسلام جمال، كابتن نور خطاب وإسلام اسماعيل ومحمد زكي والشاعر تامر حسين.







وبمجرد انتهاء العرض التف عدد كبير من الجمهور حول كرارة لتهنئته بقوة ونجاح العمل وتبادل الصور التذكارية بطريقة السيلفي وسط مسيرة حاشدة داخل السينما وحتى مغادرته للمكان.







يعد "كازابلانكا" من أهم الأفلام التي أنتجت فى السنوات العشرالأخيرة، سواء من حيث حجم الإنتاج، أو عدد النجوم العرب المشاركين فيه، إلى جانب مشاركة النجم العالمي التركي "هالت إرجنتش" بطل المسلسل التركى الشهير عالميًا "حريم السلطان"، والذى يشارك للمرة الأولى فى فيلم عربي.







وحقق البرومو أعلى نسب مشاهدة على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى، إذ حصد 12 مليون مشاهدة، ونال إشادات من النقاد والصحافة، نظرا لمشاهد الأكشن والمطاردات التى تم تنفيذها على يد فريق أكشن بلغارى، وينتظرالجمهور طرح الفيلم مساء يوم اليوم بجميع دور العرض.







فيلم "كازابلانكا" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور وشركة سينرجى والطاهر ميديا برودكشن وإخراج بيتر ميمي.







