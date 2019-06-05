الإمارات بـ 5 آلاف جنيه.. سقوط عصابة "الباشا" للنصب على راغبي السفر للخارج





كما كشفت عن ضبط منة الله م ع، 27 سنة، حاصلة علي دبلوم تجارة ومقيمة الشرابية بالقاهرة يزاولون نشاطا اجراميا في مجال التزوير المحررات الرسمية وتقليد اختام شعار الجمهورية وبيعها لراغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية دون إمكانية حصولهم عليها بالطرق المشروعة ويتخذون من مكتب وايهامهم بمقدراتهم علي تسفيرهم للعمل بدولة الامارات العربية المتحدة والاستيلاء من كل منهم علي مبلغ 5000 جنية واسم المكتب ( الامارات الدولية للسفريات كائن بالعقار 230 ه البوابة الثانية حدائق الأهرام بدائرة قسم الهرم.



وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية مكبرة واستهداف المكتب المشار إليه وامكن ضبط المذكورين، وبتفتيش المكتب عثر على كارنية مزور يحمل اسم وصورة المتهم الأول مثبت بة عضو بالمجلس الدولي العربيس لحقوق الإنسان، 5 تأشيرات مزورة بأسماء ضحاياهم منسوب صدورها لدولة الامارات، 20 سيرة ذاتية ومؤهلات علمية وشهادات خبرة وصحف حلة جنائية واوراق خاصين بضحاياهم، 2 دفتر ايصالات باستلام مبالغ مالية من ضحاياهم، مبلغ 4000 جنية.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واقر الثاني بالحكم الصادر، وتم تقنين الإجراءات حيالهم بإخطار اللواء مصطفى شحاته مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



كشفت تحريات اللواء ضياء فاروق مدير مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، عن قيام كلا من رضا س م ب ( شهرتة الباشا ) 50 سنة، عاطل ومقيم الجيزة مسجل شقي خطر في 19 قضية، خالد ع ع، 28 سنة، عاطل ومقيم قنا، مسجل قضايا نصب، سماح م ح، 35 سنة، ربة منزل ومقيمة الدقهلية مسجلة قضايا نصب وعليها حكم سنة وكفالة 1000 جنية.