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أمين عمر يدير موقعة الترجي والصفاقسي في كأس تونس

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:07 ص
أمين عمر يدير موقعة الترجي والصفاقسي في كأس تونس
امين عمر
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وكالات
 
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أسند الاتحاد التونسي لكرة القدم، إدارة مباراة الصفاقسي والترجي في الدور قبل النهائي من بطولة كأس تونس، والمقررة الخميس، إلى طاقم تحكيم مصري.

 

وذكر اتحاد الكرة المصري على فيس بوك، يوم الثلاثاء، أن "طاقم التحكيم سوف يضم أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه تحسين السادات ويوسف البوساطي، فيما سيكون محمد معروف حكماً رابعاً".

 

ويلتقي الصفاقسي والترجي على ملعب الطيب المهيري في صفاقس، بينما تشهد المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي، لقاء الملعب القابسي مع النجم الساحلي على ملعب قابس.

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