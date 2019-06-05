نتفلكس تكشف عن جديد للموسم الثالث من مسلسل "Stranger Things"
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 03:54 ص
Advertisements
Advertisements
نشرت شبكة نتفلكس التليفزيونية بوستر جديد للموسم الثالث من مسلسل الاثارة والغموض الشهير "Stranger Things".
وقرر القائمون على المسلسل عرض أولى حلقاته للمرة الأولى في شاشات التليفزيون في 4 يوليو المقبل 2019.
ويشارك في بطولته كل من النجوم ميلي بوبي براون وكاليب ماكلوجلين وجاتين ماتارازو وناتاليا داير وفين وولفارد وديفيد هاربر ووينونا رايدر وتشارلي هيتون وغيرهم.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- "Marvel" تختار هذا النجم للنسخة الجديدة من "فتى الجحيم"
- أفضل 5 تطبيقات أندرويد على متجر "جوجل بلاي" هذا الأسبوع
- مفاجاة مرتقبة لعشاق مسلسل "Stranger Things"
- جورج كلوني يكشف تفاصيل فيلمه الجديد
- مفاجأة سارة لـعشاق مسلسل "Stranger Things"
- ميلي بوبي براون تبدأ تصوير الموسم الثالث من "Stranger Things" (صور)
- ديفيد هاربور يشارك كريس هيمسورت بطولة "Dhaka"
- ميلي بوبي براون تظهر على البوستر الرسمي للموسم الثالث من "Stranger Things"
- ديفيد هاربور ينضم لأبطال فيلم "Black Widow"