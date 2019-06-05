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نتفلكس تكشف عن جديد للموسم الثالث من مسلسل "Stranger Things"

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 03:54 ص
نتفلكس تكشف عن جديد للموسم الثالث من مسلسل Stranger Things
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نشرت شبكة نتفلكس التليفزيونية بوستر جديد للموسم الثالث من مسلسل الاثارة والغموض الشهير "Stranger Things".

وقرر القائمون على المسلسل عرض أولى حلقاته للمرة الأولى في شاشات التليفزيون في 4 يوليو المقبل 2019.

ويشارك في بطولته كل من النجوم ميلي بوبي براون وكاليب ماكلوجلين وجاتين ماتارازو وناتاليا داير وفين وولفارد وديفيد هاربر ووينونا رايدر وتشارلي هيتون وغيرهم.


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