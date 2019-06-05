الانتهاء من تجهيز ساحات ومساجد صلاة عيد الفطر المبارك بالبحيرة (صور)

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أنهت مديرية أوقاف البحيرة، برئاسة الدكتور محمد شعلان، استعداداتها لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث تم تجهيز عدد 354 ساحة شعبية على مستوى المحافظة، بكل ساحة إمام أساسي وآخر احتياطي، وذلك بإجمالي عدد 708 إمام أساسي واحتياطي.



بالإضافة إلى ساحة الإستاد الرياضي بدمنهور، كما تم اختيار أفضل الأئمة لإلقاء خطبة العيد مع تواجد عدد من الدعاة بكل ساحة للتكبير لصلاة العيد.



كانت قد شهدت شوارع مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، زحامًا شديدًا، في ليلة وقفة عيد الفطر المبارك، وبالأخص شارع عبد السلام الشاذلي أمام مديرية الأمن القديمة "جاربيس، تشاومول" الذي يعتبر أهم تجمع للشباب في مختلف المناسبات والأعياد.



وزين بائعي البالونات وغزل البنات محيط ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة البحيرة، وخاصة منطقة إستاد دمنهور الرياضي، استعدادًا لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد صباح اليوم.