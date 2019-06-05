شاهد.. المسلمون في أستراليا يؤدون صلاة عيد الفطر
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:09 ص
نعيم يوسف
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بثت قناة Extra News مقطع فيديو يرصد أداء المسلمون في أستراليا لصلاة عيد الفطر المبارك.
وتحتفل مصر اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر، بينما احتفلت عدد من الدول مثل السعودية والإمارات بأول أيام العيد أمس الثلاثاء.
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