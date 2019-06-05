ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد.. المسلمون في أستراليا يؤدون صلاة عيد الفطر

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:09 ص
شاهد.. المسلمون في أستراليا يؤدون صلاة عيد الفطر
المسلمون في أستراليا يؤدون صلاة عيد الفطر
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
بثت قناة Extra News مقطع فيديو يرصد أداء المسلمون في أستراليا لصلاة عيد الفطر المبارك.


وتحتفل مصر اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الفطر، بينما احتفلت عدد من الدول مثل السعودية والإمارات بأول أيام العيد أمس الثلاثاء.
Advertisements
المزيد عن: مصر عيد الفطر المبارك صلاه عيد الفطر المبارك السعودية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المغربي
الوداد الرياضي
4
x
انتهت
1
أولمبيك خريبكة
المغرب التطواني
3
x
انتهت
1
الرجاء الرياضي