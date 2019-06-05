ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

في أول أيام عيد الفطر.. ضبط 4 بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية بالهرم

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 03:39 ص
في أول أيام عيد الفطر.. ضبط 4 بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية بالهرم
قوات الأمن - صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
إيمان عبد العاطي
 
Advertisements
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط غرزة شاي – 65 كرسي – خلاط – 3 ترولي – 15 ترابيزة – 2 ماتور ونش – 2 شمسية – 2 ثلاجة عرض – 2 كوريك – 8 استاند – 4 اسطوانه غاز – 3 برويطة – 7 تروللي - 2 ونش -5 ثلاجة – 50 عرق خشب – وبلغ الإجمالي 99 مخالفة، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 4 بائع متجول – 3 خيال وجمال – 17 حالة اشتباة وبلغ الإجمالي 24 قضية،
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المغربي
الوداد الرياضي
4
x
انتهت
1
أولمبيك خريبكة
المغرب التطواني
3
x
انتهت
1
الرجاء الرياضي