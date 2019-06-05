إقبال محدود على "السينما" في ليلة وقفة عيد الفطر بدمنهور (صور)
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 03:59 ص
إسلام أمين
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شهدت سينما لافيستا بمدينة دمنهور بالبحيرة، إقبالا متوسطا في ليلة "الوقفة" خلال العرض الأول لأفلام عيد الفطر المبارك، وسط توقعات بزيادة الإقبال في أيام العيد.
ويشهد موسم عيد الفطر هذا العام منافسة قوية، بين حوالي 5 أفلام هي "سبع البرمبه" بطولة رامز جلال وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، و"محمد حسين" بطولة محمد سعد ومي سليم وسمير صبري، و"حملة فرعون" بطولة عمرو سعد وتايسون ومحمود عبدالمغني وروبي، و"الممر" بطولة أحمد عز وشريف منير وهند صبري وأحمد رزق، و"كازابلانكا" بطولة امير كراره وغادة عادل وخالد أرغينشو وعمرو عبدالجليل.
كانت قد شهدت شوارع مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، زحامًا شديدًا، في ليلة وقفة عيد الفطر المبارك، وبالأخص شارع عبد السلام الشاذلي أمام مديرية الأمن القديمة "جاربيس، تشاومول" الذي يعتبر أهم تجمع للشباب في مختلف المناسبات والأعياد.
وأكد الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تجهيز عدد 354 ساحة شعبية على مستوى المحافظة لأداء صلاة العيد بكل ساحة إمام أساسي وآخر احتياطي، وذلك بإجمالي عدد 708 إمام أساسي واحتياطي، بالإضافة إلى ساحة الإستاد الرياضي بدمنهور، كما تم اختيار أفضل الأئمة لإلقاء خطبة العيد مع تواجد عدد من الدعاة بكل ساحة للتكبير لصلاة العيد.
ويشهد موسم عيد الفطر هذا العام منافسة قوية، بين حوالي 5 أفلام هي "سبع البرمبه" بطولة رامز جلال وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، و"محمد حسين" بطولة محمد سعد ومي سليم وسمير صبري، و"حملة فرعون" بطولة عمرو سعد وتايسون ومحمود عبدالمغني وروبي، و"الممر" بطولة أحمد عز وشريف منير وهند صبري وأحمد رزق، و"كازابلانكا" بطولة امير كراره وغادة عادل وخالد أرغينشو وعمرو عبدالجليل.
كانت قد شهدت شوارع مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، زحامًا شديدًا، في ليلة وقفة عيد الفطر المبارك، وبالأخص شارع عبد السلام الشاذلي أمام مديرية الأمن القديمة "جاربيس، تشاومول" الذي يعتبر أهم تجمع للشباب في مختلف المناسبات والأعياد.
وأكد الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تجهيز عدد 354 ساحة شعبية على مستوى المحافظة لأداء صلاة العيد بكل ساحة إمام أساسي وآخر احتياطي، وذلك بإجمالي عدد 708 إمام أساسي واحتياطي، بالإضافة إلى ساحة الإستاد الرياضي بدمنهور، كما تم اختيار أفضل الأئمة لإلقاء خطبة العيد مع تواجد عدد من الدعاة بكل ساحة للتكبير لصلاة العيد.
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