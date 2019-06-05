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تحرير 270 مخالفة مرورية متنوعة بالجيزة خلال 24 ساعة

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 03:20 ص
تحرير 270 مخالفة مرورية متنوعة بالجيزة خلال 24 ساعة
مرور الجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاته، مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير (890) مخالفة انتظار خاطئ، (270) متنوع، سائقين تحت تأثير المخدرات، ( 27 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (16) الصلاحية الفنية للسيارة، (1102) نـمــوذج 125، ( 26 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 6 ) التصالح الفوري، حملة السرفيس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
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