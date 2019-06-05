أفلام عربية وأمريكية وهندية ومسرحيات كوميدية وحفلات غنائية يوميا على "mbc مصر"





تقدم شبكة قنوات "MBC مصر" خلال أيام عيد الفطر، خريطة شاملة ومتنوعة تجمع مختارات من البرامج والأفلام والمسرحيات الكوميدية حيث تعرض قناة "MBC مصر" من يوم "الأربعاء" وحتي "السبت" يوميًا في الواحدة ظهراً مسرحية كوميدية، وتعرض في اليوم الأول مسرحية "ماما أمريكا" بطولة محمد صبحي، وهناء الشوربجي، وفي اليوم الثاني مسرحية "طرائيعو" بطولة محمد هنيدي، وحسن حسني، وفي اليوم الثالث تعرض مسرحية "جوز ولوز" بطولة أحمد بدير، وعايدة رياض، ويوم السبت تعرض مسرحية "الابنده" بطولة علاء ولي الدين ومحمد هنيدي، وتعرض يومياً في تمام الثالثة عصراً فيلم عربي كوميدي، حيث تعرض في اليوم الأول فيلم "صنع في مصر" بطولة أحمد حلمي، وياسمين رئيس، وفي اليوم الثاني فيلم "زنقة ستات" بطولة حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، وفي اليوم الثاني تعرض وفي اليوم الثالث تعرض فيلم "حماتي بتحبني" بطولة حمادة هلال وميرفت أمين، وتعرض يوم السبت فيلم "جوازة ميري" بطول ياسمين عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز.





كما تعرض "MBC مصر" يومياً مسرحية من "مسرح مصر" مع الفنان أشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر، في تمام السادسة مساءً حيث تعرض في اليوم الأول مسرحية "زي الفل"، وفي اليوم الثاني تعرض مسرحية"عملية تجميل"، وفي اليوم الثالث تعرض مسرحية "ورينا القوة"، وتعرض أيضاً يومياً في التاسعة مساءً فيلم عربي، حيث تعرض في اليوم الأل فيلم " الفيل الأزرق" بطولة كريم عبد العزيز، وخالد الصاوي، وفي اليوم الثاني فيلم "الحفلة" بطولة أحمد عز ومحمد رجب، وفي اليوم الثالي فيلم "قط وفار" بطولة محمد فراج، ومحمود حميدة.





وتخصص قناة "MBC مصر2" فترة لعرض فيلم هندي، حيث تعرض يومياً في الرابعة عصراً يومياً فيلم هندي حيث تعرض في اليوم الأول فيلم " أنجانا أنجاني"، إخراج سيدهارت اناند، من بطولة رانبير كابور، بريانكا شوبرا، زايد خان، وتعرض في اليوم الثاني فيلم " هابي جايجي" بطولة ديانا بنتي، وأفاي دول، وتعرض ثالث أيام العيد فيلم "بدونك 2"، من بطولة أديتل سيل، ونيها شارما، وأشيم جولاتي، وتعرض يوم السبت فيلم "نور" من بطولة سالي نيون، وسيليكشي سينها.





وتعرض أيضاً يومياً في تمام السابعة مساءً فيلم أمريكي، حيث تعرض في اليوم الأول الجزء الخامس من فيلم الخيال العلمي "المبيد" بطولة أرنولد شوارزنيجر، وجيسون كلارك وإميليا كلارك، وتعرض في اليوم الثاني فيلم "اللعبة الكبيرة" من بطولة صامويل جاكسون وفيليستي هوفمان وتيد ليفين، وتعرض في اليوم الثالث فيلم "فتي الجحيم 2"، وهو من بطولة رون بيرلمان وسلمي بير، وتعرض يوم السبت فيلم "ريد 2" بطولة بروس ويلز، وكاترين زيتا جونز، وهيلين ميرين.













وتعرض "MBC مصر2" في سهرتها يومياً مسرحية كوميدية في تمام التاسعة مساءً، حيث تعرض في اليوم الأول مسرحية "رسمي فهمي نظمي" بطولة طلعت زكريا وريهام سعيد، وفي اليوم الثاني تعرض مسرحية " بهلول في إسطنبول"، بطولة سمير غانم، وفي اليوم الثالث تعرض مسرحية "بابا جاب موز" بطولة طلعت زكريا ورانيا فريد شوقي، وتعرض يوم السبت مسرحية "الجوكر" بطولة محمد صبحي، وهناء الشوربجي.





وتعرض أيضاً قناة "MBC مصر2" في تمام الثانية عشر منتصف الليل حفل غنائي من الحفلات المُتعددة التي تُقيمها القناة، حيث تعرض أول أيام عيد الفطر حفل صابر الرباعي، وثاني أيام عيد الفطر حفل ريهام عبد الحكيم، وتعرض ثالث أيام العيد حفل هاني شاكر، ويوم السبت حفل مروة ناجي.