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مدير أمن الجيزة يوجه بإزالة ملهى ليلي شهير وشاليهات في أكتوبر

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 03:14 ص
مدير أمن الجيزة يوجه بإزالة ملهى ليلي شهير وشاليهات في أكتوبر
مديرية أمن الجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
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وجه اللواء مصطفى شحاته، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف التواجد الأمني خلال المرحلة الراهنة خاصة بالطرق السريعة والمحاور والميادين الهامة ودوائر الأقسام والمراكز لخلق الإحساس لدى المواطنين بالأمن.

كما وجه بشن حملة إزالات وتنفيذ قرارات إزالة ملهى كيمو لاند، ومواجهة العناصر الإجرامية الخطرة بمحيط منطقة عش البلبل الكائنة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، دائرة قسم اول أكتوبر، فضلًا عن تنفيذ قرارات إزالة ملهي كيمو لاند بالمنطقة المشار إليها ومبنى خدمي و7 شاليهات جميعهم غير مرخصين، وتم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابات المختصة لتولي التحقيقات.
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