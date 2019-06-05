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"إفريقيا يا غالية".. أغنية جديدة إحتفالا ببطولة كأس الأمم الإفريقية

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 03:11 ص
إفريقيا يا غالية.. أغنية جديدة إحتفالا ببطولة كأس الأمم الإفريقية
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كعادتها في مواكبة الأحداث الكبري، تُقدم مجموعة MBC مصر لُعشاق كرة القدم في مصر ومُتابعي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تُقام بمصر بداية من يوم 21 يونيو الحالي، أغنية جديدة بعنوان "إفريقيا يا غالية"، إحتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية، تتضمن الأغنية لقطات حماسية لجماهير الكرة الإفريقية وعُشاق كرة القدم في كل مكان وهم في ضيافة مصر.

وأغنية "إفريقيا يا غالية" تُعد إمتداد للإنتاجات الفنية التي تُقدمها MBC مصر، في المناسبات الفنية والرياضية نالثقافية الكبري، وهي من كلمات وألحان ودود، وتوزيع أماديو، وإخراج محمد سعيد ومن إنتاج مجموعة MBC، وستعرض على شاشة MBC مصر، ومُختلف شاشات مجموعة MBC.

ويذكر أن MBC مصر تُقدم يوميا وطوال أيام بطولة كأس الأمم الافريقية أقوى تحليل فني لنجوم الكرة الافريقية والعالمية، حيث تم الإتفاق مع عدد من أبرز الخبراء والمُدربين والنجوم الذين سيقوموا بتحليل المباريات يومياً، منهم مانويل جوزية المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، وهيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر في كأس العالم الأخيرة، ونجم الكرة الجزائري الشهير رابح ماجر، بالإضافة لنجوم منتخب مصر السابقين مجدي عبد الغني ورضا عبد العال، وستشهد التغطية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية الكثير من المُفاجآت المميزة تحت شعار "كأس الأمم الإفريقية بعيون MBC مصر".

وبطولة الأمم الأفريقية 2019، تستضيفها مصر، وتستمر منافساتها في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، وتقام مباريات مرحلة المجموعات على 6 استادات بالقاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية والسويس.
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