الدكتور هراتش: أتمنى إعطاء ولو لحظة أمل للفنانين المنسيين.. وهند رستم مفاجئة العام في "نجوم الزمن الجميل"





قال الدكتور التجيميلي الاول في الشرق هراتش، إن سعادته لا تكتمل ابدا سوى عندما يدخل الفرحة الى قلوب الناس وهذا هو هدف المهرجان الذي يقام في كل سنة في بيروت لتكريم الفنانين.





وأكد في حواره عبر شاشة "إم تيفي" اللبنانية : " ممنوع على الفنانين أن يبقوا في منازلهم ومنسيين بل يجب ان نعيد تسليط الضوء عليهم والدليل انهم حصلوا على أدوار جديدة مباشرة بعد التكريم من المهرجان".





وعن أسماء المكرمين قال هراتش إ ن هناك لجنة مختصة لاختيار الفنان المناسب لكي يتم تكريمه على مسيرته الفنية المشرّفة





وأشار إلى أنه يفتقد للجميع بعد مغادرتهم الى بلدهم مشيرًا الى أنه حزن كثيرا على رحيل الفنان الكبير محمود الجندي الذي تم تكريمه ولاول مرة السنة الماضية في المهرجان.





خلال اللقاء قال هراتش ان هناك العديد من الفئات التكريمية منها الكتّاب والشعراء و الملحنين و المخرجين الذين ساهموا في رفع مستوى الفن العربي





وأكد ان الفنانين القدماء حفروا على الصخر وظهروا على الشاشة الصغيرة بعد تعب كبير وموهبة حقيقية ومفاجئة هذا العام هي احضار ثياب الكبيرة هند رستم التي ستعرض على السجادة الحمراء كما وسيتم تكريم ابنتها مباشرة على المسرح.



