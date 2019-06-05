انتشار بائعي "البالونات وغزل البنات" بمحيط ساحات صلاة عيد الفطر بدمنهور (صور)

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زين بائعي البالونات وغزل البنات محيط ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة البحيرة، وخاصة منطقة إستاد دمنهور الرياضي، استعدادًا لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد صباح اليوم.



وشهدت شوارع مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، زحامًا شديدًا، في ليلة وقفة عيد الفطر المبارك، وبالأخص شارع عبد السلام الشاذلي أمام مديرية الأمن القديمة "جاربيس، تشاومول" الذي يعتبر أهم تجمع للشباب في مختلف المناسبات والأعياد.



حيث يحرص عدد كبير من الشباب المحافظة علي قضاء ليلة الوقفة علي طريقتهم الخاصة، ففي الوقت الذي يبيت فيه الأطفال مبكرا للاستيقاظ مبكرا وارتداء ملابس العيد والخروج مع أسرهم لأداء صلاة العيد، يقوم الشباب بمقابلة أصدقائهم والسهر معهم حتى صباح أول يوم العيد.



كما يقوم الشباب طوال ليلة "الوقفة" بالتنزه في شوارع والمولات ودخول السينما وتناول العشاء والجلوس علي المقاهي والكافيتريات، ثم العودة إلي مناطق منازلهم للتجمع لأداء صلاة العيد، ثم تناول الإفطار والعودة لمنازلهم للنوم.



كان قد أكد الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تجهيز عدد 354 ساحة شعبية على مستوى المحافظة لأداء صلاة العيد بكل ساحة إمام أساسي وآخر احتياطي، وذلك بإجمالي عدد 708 إمام أساسي واحتياطي، بالإضافة إلى ساحة الإستاد الرياضي بدمنهور، كما تم اختيار أفضل الأئمة لإلقاء خطبة العيد مع تواجد عدد من الدعاة بكل ساحة للتكبير لصلاة العيد.