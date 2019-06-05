ننشر تفاصيل مقتل المتهمين بقتل معاون مباحث أبوحماد بالشرقية.. وهذا ما وجد بحوزتهم؟

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كشف مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، عن تفاصيل مقتل 6 متهمين بقتل معاون مباحث أبوحماد، مبينا أنه تم ضبط بحوزتهَ 6 بنادق و4 قنابل يدوية الصنع وناسفة وكمية من الذخائر الآلية وطبنجتين بحوزة المتهمين بقتل معاون مباحث أبو حماد وذلك بعد مقتلهم إثر تبادلهم الأعيرة النارية مع الشرطة أثناء ضبطهم.



وقال المصدر إن المتهمين الذين لقوا مصرعهم هم كل من "محمد الزنجي" وشقيقه "محمود الزنجي" هاربين من أحكام بالمؤبد والإعدام مقمين بمركز بلبيس، ومحمد العصلوجي و" رمضان " و"عبد الحميد" وآخر وبحوزتهم.



وأضاف المصدر أن مباحث مديرية أمن الشرقية، شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، برئاسة العميد ماجد الأشقر مدير الأم العام واللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي شارك فيها ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق برئاسة الرائد أشرف ضيف رئيس مباحث المركز والنقيب أيمن الزهيري معاون مباحث المركز وعدد من الضباط، لمداهمة وكر يختبئ به عدد من العناصر الإجرامية.



وأكد أن التحريات أثبتت أنهم وراء ارتكاب واقعة مقتل النقيب عمر ياسر عبد العظيم، معاون مباحث أبو حماد، بطلق ناري، في أثناء اشتراكه بمأمورية لمطاردتهم بعد سرقتهم سيارة مواطن، مضيفاأنه في أثناء اقتراب القوات لضبط العناصر الإجرامية، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم إطلاق النيران، وأسفر ذلك عن مقتل 6 منهم، وجار التحفظ على الجثث في مكان الواقعة بكفر محمد جاويش التابع لكفر جمعة بمركز الزقازيق لحين وصول فريق من النيابة العامة.