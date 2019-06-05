إعلان علي يد محضر لـ "صدى البد" و"كيوبيك كونكت" بعدم عرض "سوبر ميرو" وانهاء التعاقد ودفع تعويض 2 مليون و500 ألف جنيه
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 02:18 ص
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قام المحامي أشرف عبد العزيز بتوجيه إعلان قضائي على يد محضر لشركة "كيوبيك كونكت" اللبنانية ورئيس قنوات صدي البلد والمدير التنفيذي لها للحضور أمام المحكمة الاقتصادية يوم 9 أكتوبر القادم .
وكان المحامي أشرف عبد العزيز قد طالب في دعوى قضائية أقامها أمام المحكمة الاقتصادية بفسخ التعاقد بين شركة السبكي للانتاج الفني والتوزيع المنتجة لمسلسل "سوبر ميرو" وإخراج وليد الخلفاوي لعام 2019 وبين "كيوبيك كونكت" اللبنانية الحاصلة على حق غير حصري وعدم عرض أو اعادة عرض حلقات العمل على قناتي صدي البلد وصدي البلد +2 بالاضافة الى الزام "كيوبيك كونكت" و"صدى البلد" بتعويض مادي وأدبي قيمته 2 مليون و500 ألف جنيها لعدم حصولهما على إذن كتابي من منتج العمل بعرضه على "صدى البلد".
وكانت "كيوبيك كونكت" اللبنانية قد حصلت على حق غير حصري في عرض حلقات مسلسل "سوبر ميرو" من انتاج السبكي للانتاج الفني والتوزيع في عام 2019 واخراج وليد الخلفاوي مقابل مليون و250 ألف جنيه يتم سدادها للسبكي على 6 دفعات متساوية بداية من الاول من مايو 2019 إلا أن السبكي للإنتاج الفني أقامت الدعوي لعدم السداد في المواعيد وعدم تنفيذ بنود التعاقد المبرم بين السبكي للإنتاج الفني وشركة (كويبيك كونكت).
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