عاجل.. الوداد يتوج بلقب الدوري المغربي للمرة الـ20 في تاريخه

توج الوداد البيضاوي بلقب الدوري المغربي للمحترفين للمرة العشرين في تاريخه، عقب الفوز الكبير على أوليمبيك خريبكة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما صباح اليوم الأربعاء على ملعب الأب جيكو، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين والأخيرة من المسابقة المحلية.

جاءت رباعية الوداد عبر زهير المترجي "هدفين" في الدقيقيتين 16 و 46 وبديع أووك في الدقيقة 30 ومحمد ناهيري في الدقيقة 41.

الفريق الودادي نجح في التتويج بالبطولة المغربية بعد أن وصل إلى النقطة 58 مستفيدا من سقوط الرجاء البيضاوي أمام المغرب التطواني بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليكون الفارق بينهما 6 نقاط.