تحذيرات لقائدي السيارات بسبب أعمال الصيانة بالطريق الدولي بجنوب سيناء

أهابت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بقائدي السيارات والمركبات على الطريق الدولي، بداية من نفق الشهيد أحمد حمدي وحتى بعد كمين عيون موسى بحوالي 10 كيلومترات اتجاه رأس سدر بتوخي الحذر وتخفيض السرعة، لاستمرار العمل في الطريق الدولي الجديد.



