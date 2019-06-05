تحذيرات لقائدي السيارات بسبب أعمال الصيانة بالطريق الدولي بجنوب سيناء
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 02:16 ص
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أهابت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بقائدي السيارات والمركبات على الطريق الدولي، بداية من نفق الشهيد أحمد حمدي وحتى بعد كمين عيون موسى بحوالي 10 كيلومترات اتجاه رأس سدر بتوخي الحذر وتخفيض السرعة، لاستمرار العمل في الطريق الدولي الجديد.
وقال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، في بيان، مساء الثلاثاء، إنه جرى وضع علامات مرورية إرشادية على الطريق حفاظا علي أرواح المواطنين، إضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور، لتكثيف الحملات المرورية بالمنطقة وتوعية المواطنين.
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