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مفاجأة.. كلوب يطلب ضم صفقة برشلونة المنتظرة

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 02:11 ص
مفاجأة.. كلوب يطلب ضم صفقة برشلونة المنتظرة
كلوب
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علي نبوي
 
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دخل نادي ليفربول في خط المفاوضات مع نادي أياكس الهولندي للتعاقد مع ماتيس دي ليخت خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك وفقا لما أكدته تقارير صحفية ألمانية.

 

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مُعجب بدي ليخت، ويرغب في جلبه للنادي الإنجليزي.

 

وأضافت الصحيفة بأن كلوب مهتم بالتعاقد مع دي ليخت لتشكيل ثنائي قوي مع الهولندي فان دايك.

 

ولفت دي ليخت الأنظار إليه في الموسم المنقضي بعدما ساهم في تتويج أياكس للفوز بالدوري الهولندي، والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

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