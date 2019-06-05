كيف قدم رؤوف عبد العزيز وهاني سلامة ملحمة درامية في "قمر هادي"





انتهى مسلسل قمر هادي الذي تم عرضه على قناة one بعد أن قدم صناعه وجبة مميزة من الإثارة والتشويق والدراما النفسية باحترافية كبيرة في نسج خطوط العمل الدرامية والشخصيات بشكل رائع جعلت المشاهد أثيرا لمتابعة المسلسل بشغف غير عادي.





مسلسل "قمر هادي" من أخراج رؤوف عبد العزيز الذي أستطاع خلال فترة وجيزة أن يصنع لنفسه اسما مميزا في عالم الدراما ويترك بصمة في كل عمل يتولى مهمة إخراج، وهذا العام كان" قمر هادي" بمثابة مغامرة وتحدي كبير بالنسبة له خاصة انه كان إمام مجموعة من التحديدات التي يجب عليها تجاوزها ، ومنها انه يكرر التعاون للمرة الثالثة في عمل فني مع هاني سلامة ولابد أن يقدمه للجمهور بشكل مفاجأة بالنسبة لهم، وجديد تماما عليهم، فضلا عن أن اختياره لمؤلف شاب هذا إلي جانب أن اختيار نوعية مسلسلات الغموض والألغاز تعد نوعية صعبة جدا و تطلب نوعية مختلف تماما عن أخراج المسلسلات الأخرى خاصة أن المسلسل يعد عبارة عن قطع من "البازل" التي لابد من تجيعها بشكل سليم حتى تصل لهدف المسلسل ويحقق النجاح المطلوب.





نحج بالفعل رؤوف عبد العزيز في أن يجعل المسلسل في قائمة الأعمال الدرامية التي يستمتع بها الجمهور، وجعلته أثيرا لمتابعة حلقاته، لقدرته على تقديم وجبة درامية تحتوى على مجموعة من الإلغاز المرتبة بشكل منطقي، وغامضة بدرجة كبيرة وبعيدة تماما عن فكرة الملل والرتابة ولكنها تسير في اتجاه قوي نحو التشويق بشكل متصاعد كل حلقة عن التي قبلها.





استطاع رؤوف عبد العزيز بمهارة شديدة تقديم نجوم في أدوار مختلف عنهم تماما بداية من النجم هاني سلامة مرورا بالنجمة يسرا اللوزي وداليا مصطفي ومحسن محيي الدين ومريم حسن ونورهان مرورا بالعديد من المواهب الشابة، واخص بالذكر محمد عزمي الذي منح المخرج له فرصة من اجل اكتشاف جانب آخر مهم في حياته بقدرته على خوض مجال التمثيل وهو شيء كبير يحسب للمخرج خاصة تقدم عزمي بالفعل بشكل أدهش الجميع وكذلك الطفلة الصغيرة ريم عبد القادر التي جعلها المخرج تظهر وكأنها فنانة كبيرة تمتلك من الإتقان ما امتلكه الكبار.





كما استطاع المخرج بحرفية مميزة إتقان اختيار النجوم المشاركين في تقديم العديد من الأدوار الفرعية والتي تظهر كضيوف شرف ولكنها رغم ذلك مؤثرة في مجري الأحداث بشكل كبيرة مثل مراد مكرم و هايدي رفعت و آية سماحة و ناهد رشدي وأحمد التهامي وديانا هشام وهاجر عفيفي وأحمد ثابت ومحمد علاء ومؤمن نور وبالطبع ظهور الفنان أشرف زكي وهالة فاخر، فضلا عن ظهور الفنان تامر فرج في شخصية أدهشت الجميع في دور فيليب الذي كان بمثابة مفاجأة للجميع واستغراب في نفس الوقت لكونها منطقة تمثيلية بعيدة تماما عن تامر ولكن هنا تكون بصمة المخرج في اختيار النجوم المشاركين معه في العمل الفني، ولهذا يعد هذا العمل ملحمة درامية وتمثيلية كبيرة بطلها المخرج رؤوف عبد العزيز .















