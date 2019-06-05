مقتل شخص وإصابة أخر بطلقات نارية في مشاجرة بالإسماعيلية



كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن مقتل المدعو "س.ح.ع" 35 عامًا، إثر طلق ناري بالبطن بينما أصيب المدعو "س.س.س" بجروح وكسر بالساقين، أثناء مشاجرة بالأسلحة النارية أمام مفرق أبو سلطان بدائرة مركز فايد، بسبب الخلاف علي أعمال خفرة أحد المزارع الزراعية.



وتم نقل المصاب إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على جثة القتيل في ثلاجة ذات المستشفى ، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

قتل شخص بطلق ناري في البطن، بينما أصيب أخر كسور في الساقين، وذلك إثر مشاجرة مع آخرين بسبب خفرة أحد المزارع الزراعية بمنطقة دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.