عاجل| "أمن الشرقية يثأر".. مقتل أخطر العناصر الإجرامية المتهم بقتل معاون مباحث أبوحماد





وأثناء نزول قوة من مركز شرطة أبو حماد، بقيادة رئيس المباحث والمعاونين ومأمور المركز، لملاحقة الجناة، وبمحاولة ضبطهم بادر الجناة بإطلاق النيران على القوات، ما أسفر عن استشهاد النقيب عمر ياسر عبدالعظيم، معاون المباحث، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

وتبين أن المتهم كان يختبي بها برفقة عدد من العناصر شديدة الخطورة، وأن المتهم من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وصادر ضده العديد من الأحكام القضائية بينها حكم بالإعدام.وكان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أحد المواطنين بقيام مجهولون بسرقة سيارته بطريق "بلبيس – أبو حماد" بدائرة المركز.