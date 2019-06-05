عاجل| "أمن الشرقية يثأر".. مقتل أخطر العناصر الإجرامية المتهم بقتل معاون مباحث أبوحماد
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 01:56 ص
إسلام علي وسمر السيد
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شنت الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية، حملة أمنية مكبرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر، تمكنت خلالها من مقتل محمود الزونجي، وشهرته "الزونجي"، المتهم بقتل النقيب عمر ياسر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، مصرعه، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات أمن الشرقية، بمدخل "كفر جمعة" بمركز الزقازيق ناحية قرية ميت أبو علي.
وتبين أن المتهم كان يختبي بها برفقة عدد من العناصر شديدة الخطورة، وأن المتهم من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وصادر ضده العديد من الأحكام القضائية بينها حكم بالإعدام.
وكان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أحد المواطنين بقيام مجهولون بسرقة سيارته بطريق "بلبيس – أبو حماد" بدائرة المركز.
وكان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أحد المواطنين بقيام مجهولون بسرقة سيارته بطريق "بلبيس – أبو حماد" بدائرة المركز.
وأثناء نزول قوة من مركز شرطة أبو حماد، بقيادة رئيس المباحث والمعاونين ومأمور المركز، لملاحقة الجناة، وبمحاولة ضبطهم بادر الجناة بإطلاق النيران على القوات، ما أسفر عن استشهاد النقيب عمر ياسر عبدالعظيم، معاون المباحث، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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