إحدى شركات الإنتاج تتعاقد مع المطربة الشعبية نجوان بعد طرحها "رجالة الصعيد"
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 01:51 ص
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تستعد المطربة الشعبية نجوان لطرح أغنية فيديو كليب "رجالة الصعيد" خلال الأيام المقبلة من كلمات عبد المنعم طه وألحان منعم وتوزيع ـشرف البرنس وهي من إنتاجها ومن المقرر إذاعتها على عددمن القنوات خلال الأسبوع القادم.
من ناحيه أخرى تعاقدت نجوان مع إحدى شركات الإنتاج الفني والتي أكدت أنها تراهن عليها خلال الفترة المقبلة لتقديمها بشكل مختلف وأنها تعتبر أفضل المطربات الشعبيين وأنها كانت تحتاج إلى فرصه فقط مع شركة تنظم لها كليبات عالية الجودة وترتيب للأعمال، مشيرًا إلى أنه يقدم لها ألبوم خلال هذا الصيف.
ذكر أن نجوان طرحت عدد من الكليبات في الفترة الماضية على غرار "أنا مش أنا" و"ادلع يا عريس" وعديد من الأعمال التي قامت بها.
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