"يا ليلة العيد أنستينا".. زحام "الوقفة" بأشهر شوارع دمنهور بالبحيرة (فيديو وصور)

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حرص عدد كبير من الشباب في محافظة البحيرة، على قضاء ليلة "وقفة" عيد الفطر المبارك على طريقتهم الخاصة، ففي الوقت الذي يبيت فيه الأطفال مبكرا للاستيقاظ مبكرا وارتداء ملابس العيد والخروج مع أسرهم لأداء صلاة العيد، يقوم الشباب بمقابلة أصدقائهم والسهر معهم حتى صباح أول يوم العيد.



وتشهد شوارع مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، زحامًا شديدًا، وبالأخص شارع عبد السلام الشاذلي أمام مديرية الأمن القديمة "جاربيس، تشاومول" الذي يعتبر أهم تجمع للشباب في مختلف المناسبات والأعياد.



كما يقوم الشباب طوال ليلة "الوقفة" بالتنزه في شوارع والمولات ودخول السينما وتناول العشاء والجلوس علي المقاهي والكافيتريات، ثم العودة إلي مناطق منازلهم للتجمع لأداء صلاة العيد، ثم تناول الإفطار والعودة لمنازلهم للنوم.



وتعد أغنية "يا ليلة العيد" لكوكب الشرق أم كلثوم أحد أشهر أغاني العيد والتي طالما تذاع في تلك الفترة، وغنتها أم كلثوم لأول مرة في فيلمها "دنانير"، وأهدت أم كلثوم الأغنية للملك فاروق في عيد جلوسه على العرش في ليلة عيد الفطر عام 1944، والذي أقيم بملعب مختار التتش في النادي الأهلي.



وكان قد أكد الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تجهيز عدد 354 ساحة شعبية على مستوى المحافظة لأداء صلاة العيد بكل ساحة إمام أساسي وآخر احتياطي، وذلك بإجمالي عدد 708 إمام أساسي واحتياطي، فضلًا عن ساحة الاستاد الرياضي بدمنهور، كما تم اختيار أفضل الأئمة لإلقاء خطبة العيد مع تواجد عدد من الدعاة بكل ساحة للتكبير لصلاة العيد.