"كحك العيد".. نقاش يثير الجدل على "تويتر"

"كحك العيد" من الأطباق الرئيسية في عيد الفطر، حيث تصنعه ربات المنازل، لأنه يعد من أبرز مظاهر العيد، إذ لا يخلو بيت من بيوتنا من هذا النوع من الحلوى خلاله.





ويظهر أن هذه العادة أصيلة في الشعب المصري وبمرور الزمن تطور صنع كحك العيد تطورا كبيرا بـ"الملبن أو العجوة"، ومع اختلاف المسميات، ولكن يبقى طعمه مفضلا بالنسبة للكثيرين، كما يوجد اختلاف على اسمه فالبعض ينطقونها كحك وأخرون ينطقونها كعك.





حالة الاختلاف انتشرت عبر "السوشيال ميديا"، ودشن رواد "تويتر"، هاشتاج "عيد الفطر"، للحديث عن الاسم الصحيح، هل هو "كحك أم كعك؟"، فجائت أبرز التعليقات كالتالي:



