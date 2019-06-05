الجيش السوري يتصدى لسرب من الدرونات أطلقها المسلحون غرب حماة

ذكرت مصادر سورية أن القوات الحكومية تصدت، مساء أمس، لسرب طائرات مسيرة أطلقتها التشكيلات المسلحة نحو مواقع الجيش في ريف حماة الغربي- بحسب ما نشرت وكالة روسيا اليوم للآنباء.





ونقلت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية، أن المضادات التابعة للقوات الحكومية "تتصدى لطائرات مسيرة للإرهابيين بمحيط مهبط الحوامات بجب رملة" غرب محافظة حماة، التي تشهد تصعيدا مستمرا بين الجيش السوري والمسلحين الناشطين في منطقة إدلب.





من جهتها، أكدت وكالة "سبوتنيك"، استنادا إلى مصدر عسكري محلي، أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إحباط هجوم جديد بسرب من الطائرات المسيرة.

ونقلت الوكالة عن المصدر أن "قوات الرصد والاستطلاع في الجيش السوري تمكنت من كشف عدد من الطائرات المسيرة اقتربت من أحد المواقع العسكرية للجيش السوري في منطقة جب رملة غرب حماة حيث تم استهدافها عبر مضادات الدفاع الجوية الاعتيادية وتم تفجير عدد منها في السماء".