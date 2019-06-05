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الرئيس الفرنسي يستقبل "إنفانتينو" في قصر الإليزيه

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 01:17 ص
الرئيس الفرنسي يستقبل إنفانتينو في قصر الإليزيه
ماكرون
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وكالات
 
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استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه يوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني انفانتينو، والمزمع إعادة انتخابه على رأس "فيفا" لفترة جديدة غداً الأربعاء.

 

وفي أعقاب اللقاء الذي حضرته الأمين العام لـ"فيفا"، فاطمة سامورا، شارك إنفانتينو في الحفل الذي تم فيه تكريم لاعبي المنتخب الفرنسي الذي فاز ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا، بمنحهم وسام جوقة الشرف، وتوقيع اتفاقية تعاون بين فيفا والوكالة الفرنسية للتنمية.

 

وذكرت "فيفا" اليوم أن الاتفاقية تهدف إلى أن تدعم رياضة كرة القدم المساواة وإمكانيات التعليم في أفريقيا.

 

وقال إنفانتينو: "يسرني أنه تم اليوم تكوين تحالف استراتيجي جديد لاستخدام كرة القدم كمنصة للتغييرات الإيجابية في المجتمع".

 

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر "فيفا" الذي سينعقد غداً سيخلو من وجود مرشح منافس لإنفانتينو (49عاماً) الأمر الذي يجعل إعادة انتخابه بالتزكية في حكم المؤكد ليظل على رأس "فيفا" حتى عام 2023.

 

ويقود إنفانتينو الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ 2016.

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